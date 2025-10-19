На Запорожском направлении ликвидирован лейтенант Василий Марзоев. Он был сыном генерала РФ Аркадия Марзоева, командующего 18-й общевойсковой армии, который причастен к ударам по Херсону.

Об этом сообщают российские источники. Василий Марзоев воевал в составе российских подразделений на Запорожском направлении.

Генерал-лейтенант Аркадий Марзоев, который командует 22-м армейским корпусом Черноморского флота РФ, участвовал в подготовке и проведении массированного удара по Херсону, в результате которого погибли 24 гражданских лица.

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу против трех высокопоставленных российских офицеров, причастных к обстрелам города. Речь идет о двух генералах – Олеге Макаревиче и Аркадии Марзоеве, а также подполковнике Дмитрии Жарких. Все они получили уведомления о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 437 – планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны группой лиц;

ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 – нарушение законов и обычаев войны группой лиц.

Лейтенант Василий Марзоев был непосредственно связан с действиями своего отца и обстрелами мирного населения. Его ликвидация стала частью украинских мероприятий по нейтрализации командного состава российских войск, которые отвечают за военные преступления на территории Украины.

