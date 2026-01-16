Силы обороны отминусовали еще 1 370 российских захватчиков за сутки: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1370 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 224 тыс. 460 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 16 января в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины также ликвидировали шесть танков (11 563), четыре боевые бронированные машины (23 908), 48 артиллерийских систем (36 230), три РСЗО (1 614), 527 БпЛА оперативно-тактического уровня (107 884).

Также уничтожено 180 единиц автомобильной техники и автоцистерн (74 486) и две единицы спецтехники (4 044).

За сутки Россия потеряла 770 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 277 средств ПВО, 434 самолета, 347 вертолетов, 4 163 крылатые ракеты, 28 кораблей/катеров, две подводные лодки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по словам главкома ВСУ Александра Сырского, в течение 2025 года в глубине территории России поражено 719 целей. Это нанесло агрессору потери в военной и военно-экономической сферах на сумму около 15 млрд долларов.

