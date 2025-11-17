ВСУ отминусовали еще 1160 оккупантов и два средства ПВО армии РФ: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1160 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 159 тыс. 420 человек.

Ликвидирована также вражеская техника и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии, накануне, 16 ноября, украинские воины ликвидировали два танка (11 355), три боевые бронированные машины (23 594), 17 артиллерийских систем (34 486), одну РСЗО (1 544), два средства ПВО (1 246), 213 БпЛА оперативно-тактического уровня (81 499).

Также уничтожено 72 единицы автомобильной техники и автоцистерн (67 536).

Всего Россия за сутки потеряла 310 единиц вооружений и техники – учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 428 самолетов, 347 вертолетов, 3 940 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, подводную лодку и 4 000 единиц специальной техники.

Как писал OBOZ.UA, накануне, 16 ноября, Силы обороны Украины поразили НПЗ в Самарской области РФ и склад БпЛА "Рубикона". Эффективные удары подтвердили в Генштабе.

Также стало известно, что ВСУ остановили попытку врага прорваться в Новопавловку.