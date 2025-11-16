Силы обороны Украины поразили НПЗ в Самарской области РФ и склад БпЛА 'Рубикона': появились детали от Генштаба

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили поражение в ночь на 16 ноября Новокуйбышевского НПЗ. Он входит в перечень крупнейших в РФ и работает на оккупационную армию: на предприятии зафиксирован пожар.

Также Силы обороны нанесли удары по базе хранения дронов российского подразделения БпЛА "Рубикон" и еще один важный для оккупантов объект на ВОТ Донецкой области. Подробности обнародовали в Telegram-канале Генштаба, дав понять, что по вражеским целям отработали реактивные дроны "Барс".

Удар по Новокуйбышевскому НПЗ

В Генштабе подтвердили поражение НПЗ в Самарской области РФ, о котором сообщалось утром в воскресенье, 16 ноября.

"В рамках снижения наступательного потенциала противника и осложнения поставок горючего и боеприпасов в воинские части оккупантов, подразделения Сил обороны Украины поразили мощности Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области РФ. Это нефтеперерабатывающий завод, ежегодный объем переработки которого составляет 8,8 млн. тонн. Предприятие производит более 20 разновидностей товарной продукции. Задействовано в обеспечении российской оккупационной армии – является одним из основных производителей топлива высшего сорта для реактивных двигателей", – указано в сообщении.

В Генштабе добавили, что в районе завода зафиксированы взрывы и пожар. Степень нанесенного ущерба еще уточняется.

Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди тем временем сообщил, что по НПЗ нанесли удары воины 1 отдельного Центра СБС (трансформированный 14 полк СБС) совместно с побратимами из Главного управления разведки Министерства обороны. Он также напомнил, что после удара по этому заводу 28 августа россияне долго его восстанавливали, сейчас же защитники аннигилировали результаты проведенных работ.

Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди тем временем сообщил, что по НПЗ нанесли удары воины 1 отдельного Центра СБС (трансформированный 14 полк СБС) совместно с собратьями из Главного управления разведки Министерства обороны. Он также напомнил, что после удара по этому заводу 28 августа россияне долго его восстанавливали, сейчас же защитники, похоже, аннигилировали результаты проведенных работ.

В то же время уточнили военные результаты поражения НПЗ "Рязанский", что произошло ранее: на заводе были повреждены установки переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-4 и ЭЛОУ-АВТ-6, резервуар с нефтепродуктами и эстакада трубопроводов.

Уничтожены сразу две важные цели на оккупированной части Донецкой области

Понесли захватчики потери и на временно оккупированных территориях.

Так, в Донецкой области защитники поразили базу хранения БпЛА подразделения беспилотных комплексов "Рубикон" и перекачивающую станцию горюче-смазочных материалов.

Также в Генштабе приобщили к сообщению кадры запуска реактивных дронов "Барс", что позволяет предположить, что ночной "бавовной" оккупанты обязаны именно им.

Кадры боевого использования этого оружия, отметили в Telegram-канале "Око Гора", обнародованы впервые.

"Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и принуждения Российской Федерации прекратить вооруженную агрессию против Украины", –– заверили в Генштабе.

Как писал OBOZ.UA, прошлой ночью ударные БПЛА атаковали НПЗ в российском Новокуйбышевске. Россияне жаловались на минимум 30 взрывов и на прилет именно по этому объекту.