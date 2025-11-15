Силы обороны поразили Рязанский НПЗ и станцию 'Небо-У' в Крыму – Генштаб ВСУ

В ночь на 15 ноября Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Рязанский" на территории РФ и радиолокационную станцию "Небо-У" в Крыму. Кроме того, под атакой оказались военный эшелон и районы сосредоточения личного состава оккупантов.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. В частности, на атакованном НПЗ зафиксирован большой пожар.

"В рамках снижения возможностей врага по заданию ракетно-бомбовых ударов подразделения Сил обороны Украины поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области РФ", – говорится в сообщении.

Этот нефтеперерабатывающий завод производит бензин А-92/95/98/100, дизельное топливо, авиационное топливо, сжиженный газ и другую нефтепродукцию. Ежегодно предприятие выпускает около 840 тысяч тонн авиационного керосина ТС-1, который также используют воздушно-космические силы РФ.

В результате атаки, на территории объекта зафиксирована серия взрывов и масштабный пожар.

"Также поражена радиолокационная станция "Небо-У" на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, военный эшелон в районе Токмака ТОТ Запорожской области и скопление личного состава противника вблизи Волчанска на временно оккупированной территории Харьковщины", – указано в сообщении.

Данные о последствиях ударов пока уточняются.

В Генштабе отметили, что Силы обороны и в дальнейшем осуществляют все необходимые действия для ослабления военно-экономических и наступательных возможностей врага, чтобы заставить его остановить вооруженную агрессию против Украины.

Дополняется...