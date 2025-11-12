Под ударом был стратегический завод: дроны атаковали российский Буденновск, произошел пожар. Фото и видео

В ночь на 12 ноября в России пожаловались на дроновую атаку по Ставропольскому краю. Взрывы, в частности, звучали в Буденновске.

Там вспыхнул пожар в промзоне, его подтвердили местные власти. Под ударом оказался химический завод "Ставролен".

Что известно

По наблюдениям Telegram-канала Exilenova+, о взрывах в Буденновске россияне начали писать в соцсетях около 2 часов ночи по киевскому времени. "Беспилотную опасность" в Ставропольском крае объявляли с 00:03 до 05:04.

"Буденновск, Ставропольский край. Местные сообщают о взрывах, до этого в регионе давалась опасность по БпЛА. Целью атаки мог стать ООО "Ставролен", – пишет Exilenova+

В Telegram-канале уточнили, что ООО "Ставролен" не занимается газопереработкой в классическом понимании, а использует продукцию газоперерабатывающих заводов группы ЛУКОЙЛ, в частности, обрабатывая попутный нефтяной газ с месторождений Северного Каспия на отдельном газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) группы. Этот ГПЗ мощностью 2,2 млрд м³/год выпускает отбензиненный газ и ШФЛУ, которые затем поставляются на нефтехимическое производство "Ставролен".

Предприятие производит полиэтилен низкого давления марки 277-73, стойкий к термоокислительному старению, бензол, винилацетат (эфир виниловый уксусной кислоты), пропилен, полипропилен, этилен, синтетические смолы и пластические массы, термопласты, плёнки полимерные, плёнки полиолефиновые, тару полимерную транспортную.

Расположен завод в Буденновске, является градообразующим предприятием.

Местные власти косвенно признали поражение завода, заявив про "возгорание на территории промзоны Буденновска". При этом российская ПВО, конечно же, "отразила террористическую атаку", а причиной пожара стали "обломки".

"Над Буденновским округом силы ПВО минобороны России отразили террористическую атаку украинских беспилотников. От обломков сбитых БПЛА на территории промзоны Буденновска произошло возгорание. Пожарные расчеты и экстренные службы работают на месте. По оперативным данным пострадавших нет, жилые дома не повреждены, системы жизнеобеспечения действуют в штатном режиме", – написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, которому понадобилось не менее трех часов для сочинения столь информативного сообщения.

Российский чиновник также призвал россиян "не доверять слухам", а верить лишь официальным заявлениям об "отраженной атаке" и "падении обломков". Предлагается жителям города, судя по всему, не верить также своим глазам, которыми они наблюдают, как на территории "Ставролена" пожар разгорается все больше.

По версии российского минобороны, над Ставропольским краем в течение ночи "сбили" четыре беспилотника. Всего же "отражена атака" 22 дронов.

А вот админ Telegram-канала Supernova+ утверждает, что по заводу пришлось "не менее трех точных попаданий".

Ранее "Ставролен" уже подвергался атаке украинских дронов: о прилетах по этому химзаводу сообщалось утром 29 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 11 ноября, российский НПЗ в Орске поразили беспилотники СБУ. До места прилета от границы Украины – около 1 400 км.

Также сообщалось, что в Генштабе подтвердили поражение Саратовского НПЗ, нефтяного терминала в Феодосии и объектов врага в Донецкой области.

