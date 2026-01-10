Там самые интенсивные бои: военный назвал приоритетные для армии России направления фронта в 2026 году

В 2026-м россияне продолжат попытки продвигаться на фронте, активизируются они уже зимой. Особые усилия оккупанты будут прилагать на нескольких ключевых направлениях.

Этой зимой враг и в дальнейшем будет оказывать давление, в частности, на Покровском направлении и на Запорожье, на них будет приходиться большая часть боев. Такое мнение в интервью 24 каналу высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман

Где будут наступать российские войска этой зимой

Гетьман отметил: согласно военной науке и боевым уставам, преимущественно наступательные действия происходят не на одном участке фронта.

"Обычно выбирается минимум два, а также – три, четыре направления. На большее количество обычно у армии нет соответствующих ресурсов, чтобы делать такие мощные наступательные действия. На этих двух направлениях – больше всего боевых действий – половина всех боевых столкновений. Это Гуляйпольское и Покровское",– подчеркнул майор запаса.

Это не значит, что на остальных направлениях фронт замер. Там оккупанты также пытаются захватить новые позиции, продвинуться вперед. Однако в основном боевые действия носят локальный характер.

Главными же для РФ, как идо сих пор, будут оставаться Покровское направление, где сосредоточено около четверти вражеского контингента и Запорожье, где воюет примерно пятая часть всех российских сил в Украине.

Гетман добавил, что на других направлениях, в частности на Купянском, тоже продолжаются бои. И там, как и на остальных участках фронта, оккупанты имеют приказы от командования по продвижению и захвату определенных населенных пунктов, хотя смогут ли захватчики выполнить эти приказы – трудно спрогнозировать.

"Однако на 100% можно быть уверенными, что увеличится количество боевых действий. Потому что не выполнить приказ Владимира Путина оккупанты не могут. Они понимают, что тогда полетят не только погоны, а даже головы", – подчеркнул Гетьман.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские войска сдерживают штурмы в Родинском. Сейчас там враг пытается проникнуть в жилую застройку. При этом еще в декабре в Москве заявляли о полной оккупации этого населенного пункта, что неоднократно уже опровергали украинские воины.

