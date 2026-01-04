Оборона Родинского продолжается: украинские воины показали видео из города, который роспропаганда объявила своим

Украинские воины опровергли ложь россиян о якобы полной оккупации населенного пункта Родинское на Покровском направлении. Оборона этого населенного пункта продолжается.

В самом Родинском и на подступах к нему Силы обороны удерживают ключевые позиции. Об этом говорится в заявлении 1 корпуса Национальной гвардии Украины "Азов".

Что происходит вокруг Родинского

Украинские воины в очередной раз разоблачили ложь России относительно вымышленных ею "успехов" на поле боя. На этот раз они опровергли заявления агрессора о полном захвате Родинского к северу от Покровска.

"Российская пропаганда продолжает распространять ложные заявления о ситуации на линии фронта в районе города Родинское. Смонтированные материалы и манипулятивные сообщения используются противником для создания ложного представления о якобы захвате населенного пункта", – указано в сообщении.

В 1 корпусе НГУ заверили: по состоянию на 4 января 2026 года силы 14 бригады "Червона Калина" совместно с 20 бригадой "Любарт" и 132 отдельным разведывательным батальоном Десантно-штурмовых войск удерживают оборону в пределах населенного пункта и на подступах к нему.

"Контроль над ключевыми позициями сохраняется. Враг несет значительные потери в живой силе и технике", – добавили защитники.

Свое заявление они подкрепили кадрами из "захваченного" россиянами Родинского. На видео попал изувеченный, но до сих пор не покоренный оккупантами город.

В опубликованном ролике ложь об оккупации Родинского опровергли командиры 20 бригады "Любарт" с позывным "Янки", 14 бригады "Червона Калина" "Мирон", 132 ОРБ ДШВ "Пять-один".

Как отметил "Янки", для подкрепления пропагандистского фейка о контроле над Родинским "с целью угодить высшему руководству, вражеские командиры отправили свой личный состав в последний путь".

Перед захватчиками-"смертниками" стояла одна-единственная задача: хотя бы на несколько секунд развернуть для съемки российский триколор в городе.

К такой практике в последнее время россияне прибегают все чаще, чтобы подкрепить заявления Кремля о "безудержном продвижении" российских войск на фронте. В российском Z-сообществе эту практику окрестили "флаговтыком" и все чаще критикуют российское командование за практически 100% уничтожение таких "знаменосцев" ради "красивого кадра", который порадует российского диктатора Владимира Путина и население "глубинной России".

Украинские же воины пообещали захватчикам: сколько бы триколоров не развернули они в любом населенном пункте Украины, пока над ним, как над Родинским, развеваются украинские флаги – ничего кроме смерти российских оккупантов там не ждет.

"Передаю "привет" 9 бригаде российских оккупационных войск, которая уже почти полгода проводит штурмовые действия по направлению населенного пункта Родинское. Продолжайте так качественно умирать в своих мясных штурмах. Мы уверяем вас: ваша смерть будет быстрой и мучительной", – обратился к захватчикам в опубликованном видео командир "Червоной Калины" с псевдо "Мирон".

Российское минобороны "освободило" Родинское еще 28 декабря

Эпопее с "освобождением" в сводках российского МО Родинского – ровно неделю. О его якобы полной оккупации захватчики торжественно объявили в "сводке" от 28 декабря.

В дополнение к Родинскому в тот же день так называемое оборонное ведомство государства-агрессора "зарисовало" как подконтрольные оккупационным силам Мирноград (его оккупанты упорно называют советским названием "Димитров"), Вольное, а также "Артемовку" (очевидно, речь идет о Софиевке, входящей в Дружковскую городскую территориальную громаду).

Этого оккупантам оказалось мало – и они заодно "завершили освобождение" Гуляйполя в Запорожье (название которого "освободители" до сих пор не удосужились выучить) и Степногорска в этой же области.

В тот же день ложь об оккупации Родинского "легализовал" министр обороны РФ Андрей Белоусов, который взялся "поздравлять" оккупантов с вымышленной победой.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ВСУ контролируют север Покровска, а под Мирноградом враг несет потери.

Также мы рассказывали, что оккупанты пытаются накопить силы для штурма Гришино возле Покровска. Об этом заявили в 7-м корпусе быстрого реагирования ДШВ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!