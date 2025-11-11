Российский НПЗ в Орске поразили беспилотники СБУ: новые подробности спецоперации в 1400 км от границы

Нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез", расположенный в городе Орск Оренбургской области страны-агрессора России, был поражен дальнобойными беспилотниками Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины. Расстояние до цели, которое преодолели украинские ударные дроны, составило 1400 км.

Поражение НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" именно силами СБУ подтверждено источниками OBOZ.UA в ведомстве. Как отметили украинские защитники, "это уже вторая "бавовна" от Службы безопасности на этом предприятии".

"На территории НПЗ прозвучало по меньшей мере четыре взрыва, после чего наблюдается интенсивное задымление", – уточнили наши источники в СБУ.

В OSINT-сообществе, подтверждая поражение НПЗ в Орске, добавляют точные координаты точки ударов украинских БПЛА: 51.24471081904653, 58.51938915618161.

Что известно об атаке

Днем 11 ноября в Орске прозвучала воздушная тревога, во время которой местных жителей предупредили об угрозе беспилотников. Также из-за тревоги остановили работу аэропортов Орска и Оренбурга.

После в Орске прогремели взрывы.

"На этом НПЗ четыре установки первичной переработки нефти. Предприятие выпускает около 30 видов продукции: автобензины, дизельное топливо, масла, авиационный керосин, битум, мазут, и является одним из ведущих нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессора", – подчеркивают наши источники в СБУ.

Что предшествовало

Впервые в этом году указанный НПЗ в Оренбургской области был атакован украинскими дронами еще 3 ноября. По заводу ударили дронами "Лютый".

Под первый удар попала установка гидроочистки бензина и дизеля. В результате попаданий на объекте поднялся столб черного дыма, а на предприятии объявили эвакуацию.

И уже тогда прогнозировали, что это будет не последний удар по орскому заводу, "дальше будет еще".

Что известно о заводе

ПАО "Орскнефтеоргсинтез" является одним из крупнейших нефтехимических заводов России, входит в холдинг "ФортеИнвест" группы "Сафмар" Михаила Гуцериева. Завод работает с 1935 года, перерабатывает около 6,6 млн тонн нефти в год и выпускает более 30 видов нефтепродуктов, в том числе бензин, дизельное топливо, мазут, битум, авиационный керосин и другие.

Предприятие обеспечивает поставки нефтехимической продукции на Урал и Поволжье, часть продукции идет на экспорт.

Что будет дальше

В Службе безопасности уверяют, что продолжат наносить точные удары по объектам нефтегазовой промышленности России, ведь те все еще "приносят врагу деньги для войны против Украины".

"Такие атаки подрывают экономический потенциал агрессора, уменьшают его нефтяные доходы и усложняют логистику снабжения армии", – отметил информированный источник в СБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в ночь на 11 ноября подразделения Сил обороны Украины подтвердили поражение Саратовского НПЗ на территории страны-агрессора. Также был успешно атакован нефтяной терминал в Феодосии и ряд других важных объектов врага.

