Россия атаковала Украину 154 дронами: силы ПВО обезвредили 125 вражеских беспилотников

В ночь на 11 января Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 154 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 125 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Запускать ударные беспилотники враг начал около 18:30 10 января. С тех пор на украинские города и села летели 154 ударные БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотники других типов с направлений российских Миллерово, Курска, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского, что в оккупированном Россией Крыму.

В частности, в атаке враг задействовал около 110 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 125 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали в Воздушных силах.

Последствия вражеского террора

Этой ночью россияне атаковали, в частности, Ривненскую область.

"Ривненская область этой ночью подверглась воздушной атаке врага. Люди, по предварительной информации, не пострадали. К сожалению, есть повреждения гражданской инфраструктуры. Соответствующие службы уже работают над ликвидацией последствий", – рассказал утром в воскресенье начальник Ривненской ОВА Александр Коваль.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 9 января на Херсонщине из-за вражеских обстрелов за сутки пострадали шесть человек.

В частности, ранения получили трое медиков: россияне средь бела дня осуществили массированный артиллерийский обстрел Днепровского района Херсона – и били по больнице, где находились пациенты и медицинский персонал.

