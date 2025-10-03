В России атакован Орский нефтеперерабатывающий завод в 1400 км от границы Украины: идет эвакуация работников. Видео

В пятницу, 3 октября, произошла атака беспилотниками на один из ведущих нефтеперерабатывающих заводов России – "Орскнефтеоргсинтез". Объект находится в Оренбургской области, в 1400 км от украинской границы.

Об этом сообщил Telegram-канал Exelinova+. Сейчас там продолжается эвакуация работников, последствия уточняются.

Подробности

"Только что был атакован Орскнефтеоргсинтез, Оренбургская область. 1.400 км от государственной границы по прямой. Проектная мощность по переработке нефти составляет около 6 млн тонн в год", – говорится в сообщении.

Вероятно, это не последний удар по российскому НПЗ, ведь в сети продолжают появляться видео, на которых можно видеть еще один беспилотник, движущийся в направлении ранее атакованного объекта.

"Орск, летит добавка", – иронично указано в сообщении.

В результате, второй БПЛА также достиг своей цели.

В одном из российских Telegram-каналов подтвердили дроновую атаку и отметили, что в городе продолжается воздушная тревога.

"Орск атаковали БПЛА – по предварительным данным, по меньшей мере 2 дрона упали в черте города. Звучит сигнал тревоги", – указано в сообщении.

Что известно об Орском нефтеперерабатывающем заводе

Предприятие производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, битум и масла. За последние годы на объекте прошла масштабная модернизация. В 2018 году был введен в эксплуатацию комплекс гидрокрекинга для повышения глубины переработки и качества топлива, а в 2020–2021 годах реализовано строительство комплекса замедленного коксования.

Общая стоимость программы модернизации завода превышает 70 млрд рублей.

Напомним, 2 октября, появилась информация о том, что в Российской Федерации вспыхнул один из крупнейших химических заводов, который расположен в 1700 км от украинской границы. Предприятие, в частности, производит сырье для взрывчатки.

Как писал OBOZ.UA, за неполные два месяца (август и сентябрь 2025 года) Силы обороны поразили 85 ключевых объектов агрессора. 33 – это военные цели: базы, склады, арсеналы, аэродромы, авиация на стоянках. Еще 52 – это объекты военно-промышленного комплекса, сообщал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский 26 сентября.

