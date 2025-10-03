Атака на Орский нефтеперерабатывающий завод была операцией СБУ: после прилетов поднялся дым. Видео

В пятницу, 3 сентября, дальнобойные дроны Службы безопасности Украины поразили один из ведущих НПЗ РФ – "Орскнефтеоргсинтез". После прилетов на объекте поднялся столб черного дыма.

Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники в СБУ. В украинском ведомстве подчеркнули, что подобные удары по российской территории будут продолжаться.

"Ударные дальнобойные беспилотники ЦСО "А" СБУ в очередной раз поразили цель на расстоянии 1400 км – на этот раз в населенном пункте с красноречивым названием Орск. "Бавовна" произошла на нефтеперерабатывающем заводе "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области РФ", – говорится в сообщении.

Украинская операция была результативной

После нового дипстрайка, над НПЗ поднимаются столбы черного дыма. Также на предприятии объявили эвакуацию, а местные власти Орска призвали не поддаваться панике.

По данным СБУ, на этом объекте действуют четыре установки первичной переработки, а его годовая мощность составляет 6,6 млн тонн нефти. НПЗ производит около 30 наименований продукции, среди которых бензины, дизель, масла, авиационный керосин, битум и мазут.

"СБУ продолжает наносить серьезный ущерб российской экономике, отрабатывая по объектам нефтегазовой промышленности РФ. Уменьшение нефтедолларовых поступлений в бюджет напрямую влияет на способность агрессора продолжать войну против Украины. Почти 40% мощностей российских НПЗ уже простаивают. Будем работать и в дальнейшем над тем, чтобы увеличить эту цифру", – сообщил информированный источник в СБУ.

