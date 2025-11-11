В российском Орске атакован нефтеперерабатывающий завод: появились подробности. Фото и видео

В Орске, Оренбургской области России беспилотник атаковал нефтехимический завод "Орскнефтеоргсинтез". Один из крупнейших нефтехимических заводов страны-агрессора уже не впервые атакуют беспилотники.

Об этом сообщает один из российских Telegram-каналов. Отмечается, что предприятие поразил по меньшей мере один беспилотник.

Что известно об атаке

Днем 11 ноября в городе Орск прозвучала воздушная тревога, местных предупредили об угрозе беспилотников. Известно, что из-за этого временно остановили работу аэродрома Орска и Оренбурга.

Дополняется...

