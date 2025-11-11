В Генштабе подтвердили поражение Саратовского НПЗ, нефтяного терминала в Феодосии и объектов врага в Донецкой области. Фото и видео

В ночь на 11 ноября, подразделения Сил обороны Украины подтвердили поражение Саратовского НПЗ на территории страны-агрессора. Также было успешно атаковано нефтяной терминал в Феодосии и ряд других важных объектов врага.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Степень нанесенного ущерба пока уточняется.

"В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 11 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский НПЗ в Саратовской области РФ", – говорится в сообщении.

В частности известно, что предприятие производит более 20 видов нефтепродуктов, среди которых – бензины, мазут, дизельное топливо, вакуумный газойль, техническую серу и т.д., и обеспечивает потребности российской оккупационной армии.

В результате результативной работы Сил обороны, в районе зафиксирована серия взрывов, после которых возник масштабный пожар. Детали о последствиях ударов уточняются.

"Также поражено АО "Морской нефтяной терминал" (Феодосия, АР Крым, ВОТ) – ключевой узел поставки ГСМ морским путем на Крымский полуостров и временно оккупированные территории юга Украины", – указано в сообщении.

Благодаря удачной операции, зафиксировано попадание в резервуары на территории объекта. Степень нанесенного ущерба пока уточняется.

Кроме того, на временно оккупированной территории Донецкой области был поражен склад материально-технических средств российских захватчиков в Донецке и скопления живой силы в районе Очеретино. Ударные БпЛА достигли запланированных целей.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", – отметили в Генштабе.

Дополняется...