ВСУ отминусовали 1150 оккупантов, десятки артсистем и самолет армии Путина за сутки: данные Генштаба

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1150 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 129 тыс.180 человек.

Ликвидирована также вражеская техника и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии накануне, 17 октября, украинские воины ликвидировали один российский танк (всего уничтожено 11 267), две боевые бронированные машины (23 396), 41 артиллерийскую систему (33 789), две РСЗО (1 522) один самолет (428) и 498 БпЛА оперативно-тактического уровня (71 523).

Также уничтожены 131 единицу автомобильной техники и автоцистерн (64 672) и две единицы спецтехники (3 980).

За время полномасштабного вторжения в Украину Россия также потеряла уже 1 228 средств ПВО, 346 вертолетов, 28 кораблей, подводную лодку и 3 864 крылатых ракет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский озвучил потери России за сентябрь и рассказал об эффекте от Deep Strike. По его словам, удары по тылу противника становятся все более ощутимыми как для армии, так и для экономики государства-агрессора.

