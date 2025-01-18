ВСУ отминусовали еще 1340 оккупантов, 13 ББМ и 21 артсистему армии Путина – Генштаб

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии еще на 1340 захватчиков. Также они уничтожили десятки единиц военной техники и вооружения.

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В частности, "демилитаризованы" 13 ББМ и 21 артсистему вражеской армии. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Вместе с отличием совершённых накануне 1340 россиянами общие боевые потери России в живой силе за время полномасштабного вторжения достигли около 817 160 человек.

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Напомним, накануне в ССО рассказали и показали, как спецназовцы отомстили врагу за казнь бойцов ТРО. Часть окупантов в результате тщательно спланированной операции они уничтожили, остальных взяли в плен.

Также в ВСУ рассказали о ситуации под Покровском и озвучили потери врага. В этом направлении россияне едут на штурмы на "Жигулях".

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