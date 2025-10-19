ВСУ отминусовали еще тысячу оккупантов, две РСЗО и до полусотни артсистем армии РФ: данные Генштаба

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1000 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 130 тыс. 180 человек.

Ликвидирована также вражеская технику и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии накануне, 18 октября, украинские воины ликвидировали один российский танк (всего уничтожено 11 268), три боевые бронированные машины (23 399), 45 артиллерийских систем (33 834), две РСЗО (1 524) и 444 БпЛА оперативно-тактического уровня (71 967).

Также уничтожено 126 единиц автомобильной техники и автоцистерн (64 798).

За время полномасштабного вторжения в Украину Россия также потеряла уже 1 228 средств ПВО, 428 самолетов, 346 вертолетов, 28 кораблей, подводную лодку, 3980 единиц спецтехники и 3 864 крылатых ракет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что СМИ подсчитали огромные потери Путина на войне. С начала масштабного наступления в мае этого года, направленного на прорыв украинских позиций практически по всей линии фронта, оккупанты захватили 0,4% территории Украины. А вот потери, которые понесла российская армия за эти мизерные достижения – колоссальны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!