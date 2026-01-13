УкраїнськаУКР
русскийРУС
NAUDI
NAUDI
Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины

Блог | NAUDI призывает Правительство срочно разблокировать ключевую статистическую отчетность критичности для ОПК

NAUDI призывает Правительство срочно разблокировать ключевую статистическую отчетность критичности для ОПК

National Association of Ukrainian Defense Industries / NAUDI звернулася до Прем’єр-міністра України Юлії Свириденко з проханням терміново доручити Державній службі статистики затвердити та оприлюднити нову форму державної статистичної звітності № 1П-НПП (річна) для підприємств оборонно-промислового комплексу. Йдеться про критично важливий елемент державного регулювання, від якого напряму залежить можливість оборонних виробників підтвердити свій статус та забезпечити бронювання ключових працівників.

Підприємства-члени NAUDI не можуть подати державну статистичну звітність за формою № 1П-НПП (річна), оскільки попередня форма більше не приймається, а нову Держстатом досі не затверджено та не введено в дію. Саме ця форма є необхідною для підтвердження обсягу виробництва товарів військового призначення на рівні не менше 50% від загального обсягу виробництва, що є базовою умовою для отримання або продовження статусу критично важливого підприємства.

У низці випадків фінансова звітність не дозволяє коректно відобразити ці показники, зокрема коли йдеться про імпортні контракти, тому підтвердження можливе виключно через статистичний звіт за формою 1П-НПП. Без цього підприємства фактично позбавлені можливості оновити статус критичності, що напряму блокує процес бронювання працівників.

NAUDI призывает Правительство срочно разблокировать ключевую статистическую отчетность критичности для ОПК
NAUDI призывает Правительство срочно разблокировать ключевую статистическую отчетность критичности для ОПК

Ситуацію загострюють встановлені державою строки: після подання документів до Міністерства оборони України їх розгляд триває щонайменше 10 робочих днів, а крайній термін оновлення статусу для застосування прискореної процедури бронювання визначено до 1 лютого 2026 року. Відсутність затвердженої форми вже сьогодні створює ризики для кадрової стабільності підприємств ОПК та виконання оборонних контрактів.

NAUDI наголошує, що затримка з боку Держстату має прямі наслідки для спроможності української оборонної промисловості працювати в умовах війни. Саме тому Асоціація закликає Кабінет Міністрів України в найкоротші строки втрутитися та забезпечити затвердження та оприлюднення форми № 1П-НПП (річна), щоб підприємства могли своєчасно подати звітність і зберегти безперервність виробництва для Сил оборони України.

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZ.UA поссылке...