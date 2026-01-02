ВСУ отминусовали еще 910 захватчиков и более 800 единиц техники и вооружений армии РФ: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 910 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 209 тыс. 880 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 2 января в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины также ликвидировали шесть танков (11 494), две боевые бронированные машины (23 851), 42 артиллерийские системы (35 720), две РСЗО (1 589), одно средство ПВО (1 267), 590 БпЛА оперативно-тактического уровня (99 043) и одну крылатую ракету (4 137).

Также уничтожено 169 единиц автомобильной техники и автоцистерн (72 587).

За сутки Россия потеряла 815 единиц вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 434 самолета, 347 вертолетов, 28 кораблей/катеров, две подводные лодки и 4 035 единиц спецтехники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина в декабре нанесла рекордное количество ударов по энергетике России. По подсчетам Bloomberg, за последний месяц 2025 года зафиксировано почти четверть сотни поражений российских НПЗ и танкеров, перевозящих российскую нефть, расширена и география ударов.

Эти атаки имеют прямое практическое выражение: сокращение российских нефтегазовых доходов более чем на 20%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!