Украина в декабре нанесла рекордное количество ударов по энергетике России – Bloomberg

Декабрь стал рекордным месяцем по количеству украинских атак на российские "энергетические активы". В течение месяца зафиксировано почти четверть сотни поражений российских НПЗ и танкеров, перевозящих российскую нефть, расширена и география ударов.

Имеют эти атаки прямое практическое выражение: сокращение российских нефтегазовых доходов более чем на 20%. О результатах украинских "дипстрайков" пишет издание Bloomberg.

Рекордный месяц по "денефтегазификации" РФ

Издание отмечает, что в декабре Украина усилила атаки на российскую нефтегазовую инфраструктуру, нанеся удары по наибольшему количеству объектов и широкому кругу целей с начала войны.

Проанализировав официальные заявления как Украины, так и России, в Bloomberg насчитали не менее 24 атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные танкеры и другие объекты в море, а также на основную трубопроводную инфраструктуру.

Кроме безусловного морального удовлетворения, которое получают украинцы от таких атак, имели они и конкретное практическое значение для конкретной цели – лишения России возможностей продолжать агрессивную войну против Украины.

"Эти атаки усиливают давление на российский экспорт, который и без того испытывает трудности из-за международных санкций против ведущих производителей нефти страны. Хотя Москва все еще поставляет значительные объемы сырой нефти, поток нефтедолларов — ключевого источника финансирования ее войны — сокращается, и правительство ожидает, что доходы бюджета РФ от продажи нефти и газа в этом году упадут до 23%, что является рекордно низким показателем", – указано в материале.

В издании отметили, что не учитывали в общее количество декабрьских поражений нефтяные танкеры, которые горели в результате атак на российские порты – они засчитаны как составляющие одной атаки.

"Примечательно, что Киев усилил атаки на морскую инфраструктуру, включая неоднократные нападения на нефтегазовые месторождения ПАО "Лукойл" в Каспийском море. В течение месяца также были нанесены удары по черноморским портам Тамань и Ростов, в результате чего загорелось несколько танкеров, и продолжены атаки на теневой флот России", – уточнили в Bloomberg.

Там также сослались на данные Генштаба ВСУ, согласно которым в поле особого внимания Сил обороны в декабре оказались заводы, обеспечивающие россиян и прежде всего российских оккупантов топливом. И не всегда украинские воины при этом обходились привычными дронами. Например, для поражения Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода были применены крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow.

На уничтожение военных целей Москва отвечает террором гражданских

На уничтожение Украиной легитимных целей Россия, подчеркнули в Bloomberg, отвечала атаками по электростанциям и другим энергетическим и гражданским целям с целью оставить тысячи украинцев без света, воды и отопления в зимние морозы.

И даже настаивание президента США Дональда Трампа на урегулировании конфликта, который длится уже почти четыре года, Россию, которая крайне не хочет ухудшения отношений с американским лидером, от продолжения террора Москву не останавливает.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во время последней российской ночной атаки 2025 года украинские силы ПВО обезвредили 101 из 127 вражеских дронов. Мы писали не только о ходе этой атаки и ее последствиях, но и о том, как и чем враг терроризировал украинцев в декабре и в течение года в целом.

