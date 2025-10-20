ВСУ отминусовали еще 890 оккупантов и более 500 единиц техники: в Генштабе обновили данные по потерям России

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 890 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 131 тыс. 70 человек.

Ликвидирована также вражеская технику и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии накануне, 19 октября, украинские воины ликвидировали два российских танка (всего уничтожено 11 270), 45 артиллерийских систем (33 879), одно средство ПВО (1 229) и 398 БпЛА оперативно-тактического уровня (72 365).

Также уничтожены 94 единицы автомобильной техники и автоцистерн (64 892).

Всего Россия за сутки потеряла 540 единиц вооружений и техники.

За время полномасштабного вторжения в Украину Россия также потеряла уже 23 399 боевых бронированных машин, 1 524 РСЗО, 428 самолетов, 346 вертолетов, 28 кораблей, подводную лодку, 3980 единиц спецтехники и 3864 крылатые ракеты.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине ликвидировали сына российского генерала, который отвечал за удары по Херсону. Василий Марзоев был сыном генерала РФ Аркадия Марзоева, командующего 18-й общевойсковой армией ВС РФ. Ликвидировать его удалось на Запорожье.

