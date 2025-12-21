ВСУ отминусовали еще 1130 российских захватчиков: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1130 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 196 тыс. 740 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии, накануне, 20 декабря, украинские воины ликвидировали два танка (11 435), одну боевую бронированную машину (23 770), 11 артиллерийских систем (35 298), 116 БпЛА оперативно-тактического уровня (92 604).

Также уничтожено 68 единиц автомобильной техники и автоцистерн (70 789) и одну единицу спецтехники (4 029).

За сутки Россия потеряла 199 единиц вооружений и техники, учитывая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 575 РСЗО, 1 263 средства ПВО, 432 самолета, 347 вертолетов, 4 073 крылатые ракеты, 28 кораблей/катеров, две подводные лодки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что СБУ поразила дронами "Альфа" два российских самолета Су-27 в Крыму.

Один из них находился на рулежной дорожке с полным боекомплектом и был готов к боевому вылету, этот самолет уничтожен.

Также поражена диспетчерская башня аэродрома, что усложнит организацию полетов российских сил.

