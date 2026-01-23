Силы обороны отминусовали еще 1280 российских захватчиков за сутки: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1280 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 232 тыс. 90 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 23 января в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины также ликвидировали три танка (11 599), три боевые бронированные машины (23 946), 33 артиллерийские системы (36 549), 449 БпЛА оперативно-тактического уровня (113 277).

Также уничтожено 140 единиц автомобильной техники и автоцистерн (75 556) и одна единица спецтехники (4 050).

За сутки Россия потеряла 629 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 623 РСЗО, 1 282 средства ПВО, 434 самолета, 347 вертолетов, 4 190 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, две подводные лодки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что новоназначенный министр обороны Михаил Федоров озвучил свои приоритеты на посту. Среди них – обеспечение ликвидации ежемесячно не менее 50 тысяч российских оккупантов.

В прошлом месяце было подтверждено уничтожение около 35 тысяч захватчиков. И это уже повлекло проблемы для РФ.

