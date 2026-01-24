Силы обороны отминусовали еще 930 российских оккупантов: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 930 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 233 тыс. 20 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 24 января в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины также ликвидировали четыре танка (11 603), три боевые бронированные машины (23 949), 31 артиллерийскую систему (36 580), одно средство ПВО (1 283), 772 БпЛА оперативно-тактического уровня (114 049).

Также уничтожено 88 единиц автомобильной техники и автоцистерн (75 644).

За сутки Россия потеряла 899 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 623 РСЗО, 434 самолета, 347 вертолетов, 4 190 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, две подводные лодки и 4 050 единиц спецтехники.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинские военные уничтожили группу оккупантов из бригады, причастной к преступлениям в Буче. Захватчики из 64-й отдельной мотострелковой бригады 36-й армии РФ пошли на штурм в зоне ответственности 110-й ОМБ – и были ликвидированы вместе с техникой.

