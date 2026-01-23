Штурм провалился: украинские военные уничтожили группу оккупантов из бригады, причастной к преступлениям в Буче. Видео

Украинские военные отбили штурм и уничтожили часть колонны российских захватчиков. Речь идет о подразделении, которое в 2022 году действовало в Буче и причастно к пыткам и убийствам гражданских жителей.

Видео ликвидации оккупантов поделились в Telegram-канале 110-й ОМБр. На обнародованных кадрах можно увидеть уничтоженную часть колонны.

В зоне ответственности 110-й ОМБр украинские военные ликвидировали оккупантов из 64-й отдельной мотострелковой бригады 36-й армии РФ.

Текущий штурм для россиян закончился провалом – значительное количество техники и военных уничтожили украинские бойцы. Известно, что оккупанты понесли потери и утратили возможность продолжать наступление.

Защитники отмечают, что российские подразделения, которые на этот раз попали под удар, в 2022 году пытали и убивали мирных жителей Бучи.

Напомним, на Харьковщине оккупанты не оставляют попыток прорвать государственную границу. Однако украинские защитники продолжают держать оборону и наносить российской армии потери.

Также украинские защитники устроили россиянам "снежную ловушку". В полосе ответственности 66-й ОМБр имени князя Мстислава Храброго россияне попытались наступать, но увязли в снегу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!