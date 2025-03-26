Потери России в войне превысили 907 тысяч: за сутки ВСУ отминусовали 1280 захватчиков

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1280 захватчиков. Общие же боевые потери России в живой силе превысили 907 тысяч человек.

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Уничтожено значительное количество военной техники и вооружений. Обновленные данные по потерям РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с отмененными 1280 оккупантами накануне общие боевые потери врага в живой силе к утру 26 марта достигли 907 220 человек.

Продолжалась и "демилитаризация" оккупационной российской армии.

Так, за сутки украинские воины уничтожили 5 российских танков (в общей сложности Россия потеряла их уже 10 430 единиц), 15 боевых бронированных машин (всего 21 685), 17 артиллерийских систем (25 207). Меньше стало у россиян также на 59 БПЛА оперативно-тактического уровня (30 818), 77 единиц автомобильной техники и автоцистерн (41 901) и одну единицу спецтехники (3 786).

Вместе с тем, некоторые цифры российских потерь временно остаются неизменными. Так, не теряли захватчики накануне РСЗО (в целом за время полномасштабной русско-украинской войны враг потерял их 1 341 единиц), средств ПВО (всего уничтожено 1 117), самолетов (370), вертолетов (335), крылатых ракет (3 121), кораблей/катеров (28), подводных лодок (1).

Напомним, накануне стало известно, что Воздушные силы поразили место сосредоточения живой силы противника в Кондратовке на Курщине. Объект, где расположился противник, был полностью разрушен, ликвидированы десятки оккупантов. В Генштабе отметили, что уничтожение этого элемента военной инфраструктуры противника снижает способность вести боевые действия против подразделений Сил обороны Украины в Сумской и Курской областях.

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