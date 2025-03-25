Воздушные силы поразили место сосредоточения живой силы противника в Кондратовке на Курщине: объект разрушен, ликвидированы десятки оккупантов

Воздушные силы ВСУ нанесли удары по месту сосредоточения живой силы российской армии в населенном пункте Кондратовка Курской области. В результате поражения объекта десятки захватчиков были уничтожены.

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Удары украинской авиации сократили численность путинской армии приблизительно на 30 оккупантов. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

В результате удара объект противника в Кондратовке Курской области был полностью разрушен. В Генштабе отметили, что уничтожение этого элемента военной инфраструктуры противника снижает способность вести боевые действия против подразделений Сил обороны Украины в Сумской и Курской областях.

"Летчики Воздушных сил Вооруженных сил Украины, а также другие составляющие Сил обороны будут продолжать наносить удары по противнику с целью ослабления его военного потенциала", – заявило военное командование Украины.

Напомним, Силы обороны Украины продвинулись в Демидовку вдоль международной границы на северо-западе Белгородской области РФ. Они наносят дальнобойные удары по врагу, чтобы усложнить его материально-техническое обеспечение, командование и контроль над войсками в этом районе.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины в ходе боев на фронте за сутки 24 марта ликвидировали и ранили 1180 российских оккупантов. В общем на украинской земле обезвредили уже 905 940 человек из армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, ударами дронов Силы обороны уничтожили зенитный ракетный комплекс "Тор" оккупантов на Луганщине. Кроме того, защитники поразили несколько пушек, ББМ и автотранспорт врага.

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