Силы обороны уменьшили численность российской армии на 1690 оккупантов за сутки. Общие боевые потери вражеского войска в живой силе превысили 784 тысяч человек.

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Также ликвидированы более сотни единиц военной техники и вооружений. О потерях врага на утро 28 декабря рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Вместе с отминусованными накануне 1690 оккупантами общие боевые потери врага в живой силе достигли 784 200 захватчиков.

Кроме того, враг потерял 135 единиц военной техники и вооружений.

В частности, уничтожены семь танков (в общей сложности армия Путина потеряла их уже 9651), 19 боевых бронированных машин (всего 19970), 29 артиллерийских систем (21408), 14 БпЛА оперативно-тактического уровня (21013) и 66 единиц автомобильной техники (32328).

Не теряли накануне захватчики своих РСЗО (1256), средств ПВО (1032), самолетов (369) и вертолетов (329).

Не изменилось пока и общее количество уничтоженных крылатых ракет (3003), кораблей/катеров (28), подлодок (1) и спецтехники (3668).

Напомним, накануне в Белом доме заявили, что солдаты КНДР понесут большие потери на Курщине. Только за последнюю неделю в этой российской области украинцы убили или ранили более тысячи солдат КНДР.

Причина "мора" заключается в том, что россияне относятся к корейцам как к "расходному материалу". В частности, их пешим ходом гонят в "мясные атаки".

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