Воины Сил обороны сократили численность армии РФ еще на 1180 захватчиков: данные Генштаба

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1 180 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 328 тыс. 820 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 28 апреля в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины ликвидировали два танка (11 894), три боевые бронированные машины (24 486), 54 артиллерийские системы (40 825), два средства ПВО (1 356), 1 775 БпЛА оперативно-тактического уровня (262 033).

Также уничтожены 245 единиц автомобильной техники и автоцистерн (92 231) и сразу пять единиц спецтехники (4 146).

За сутки Россия потеряла 2 086 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 1 755 РСЗО, 435 самолетов, 350 вертолетов, 4 579 крылатых ракет, 33 корабля/катера, две подводные лодки.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны нанесли массированные удары по местам базирования оккупантов на Луганщине.

В Луганске, Беловодске и селе Шульгинка Старобельского района точные удары были нанесены по зданиям, где размещались оккупанты.

Отдельно отработан район населенного пункта Рудовое на Сватовщине. Там наши воины уничтожили места сосредоточения живой силы противника и склады с боеприпасами.

