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ВСУ отминусовали еще 1070 российских оккупантов и почти 60 артсистем: сводка Генштаба

Лилия Рагуцкая
War
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ВСУ отминусовали еще 1070 российских оккупантов и почти 60 артсистем: сводка Генштаба

28 июня украинские воины продолжали уменьшать численность российских войск в Украине и ослаблять военный потенциал государства-агрессора. За сутки общие потери России в живой силе составили 1070 человек убитыми и ранеными.

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Также уничтожены 179 единиц военной техники и вооружения врага, в том числе захватчики недосчитались почти 60 артсистем. Обновленные данные по потерям РФ по состоянию на утро 29 июня были опубликованы Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.

ВСУ отминусовали еще 1070 российских оккупантов и почти 60 артсистем: сводка Генштаба

Так, вместе с "денацифицированными" накануне 1070 оккупантами потери РФ в живой силе с 24 февраля 2022 по 29 июня 2024 достигли около 541 560 человек.

Кроме того, в течение пятницы, 28 июня, защитники на линии фронта уничтожили семь вражеских танков (в общей сложности уничтожено 8 073 единиц этой техники РФ), 25 боевых бронированных машин (всего 15 505) и 57 артиллерийских систем (14 480).

Количество уничтоженных российских РСЗО и средств ПВО пока остается неизменным: 1109 и 871 соответственно.

Не изменилось и количество сбитых самолетов (360) и вертолетов (326) оккупантов.

В то же время БПЛА оперативно-тактического уровня украинские воины накануне приземлили 29 (всего 11 538), сбили также и две крылатые ракеты (2331).

Относительно спокойными прошедшие сутки выдались для вражеского флота, по крайней мере, о потерях российских кораблей или катеров, которых за время полномасштабной агрессии РФ уничтожено 28 единиц, в свежей сводке Генштаба не упоминается.

А вот на земле враг потерял еще 54 единицы автомобильной (19568) и пять единиц специальной (2436) техники.

Напомним, накануне, 28 июня, появились данные по потерям российской военной авиации в 2024-м. За полгода Силы обороны уничтожили более 30 российских самолетов. Больше всего среди них – истребителей Су-25 и бомбардировщиков Су-34: девять и 13 сбитых бортов соответственно. Но есть и другие, включая дефицитные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50: таких уничтожено две единицы.

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