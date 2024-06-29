ВСУ отминусовали еще 1070 российских оккупантов и почти 60 артсистем: сводка Генштаба

28 июня украинские воины продолжали уменьшать численность российских войск в Украине и ослаблять военный потенциал государства-агрессора. За сутки общие потери России в живой силе составили 1070 человек убитыми и ранеными.

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Также уничтожены 179 единиц военной техники и вооружения врага, в том числе захватчики недосчитались почти 60 артсистем. Обновленные данные по потерям РФ по состоянию на утро 29 июня были опубликованы Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.

Так, вместе с "денацифицированными" накануне 1070 оккупантами потери РФ в живой силе с 24 февраля 2022 по 29 июня 2024 достигли около 541 560 человек.

Кроме того, в течение пятницы, 28 июня, защитники на линии фронта уничтожили семь вражеских танков (в общей сложности уничтожено 8 073 единиц этой техники РФ), 25 боевых бронированных машин (всего 15 505) и 57 артиллерийских систем (14 480).

Количество уничтоженных российских РСЗО и средств ПВО пока остается неизменным: 1109 и 871 соответственно.

Не изменилось и количество сбитых самолетов (360) и вертолетов (326) оккупантов.

В то же время БПЛА оперативно-тактического уровня украинские воины накануне приземлили 29 (всего 11 538), сбили также и две крылатые ракеты (2331).

Относительно спокойными прошедшие сутки выдались для вражеского флота, по крайней мере, о потерях российских кораблей или катеров, которых за время полномасштабной агрессии РФ уничтожено 28 единиц, в свежей сводке Генштаба не упоминается.

А вот на земле враг потерял еще 54 единицы автомобильной (19568) и пять единиц специальной (2436) техники.

Напомним, накануне, 28 июня, появились данные по потерям российской военной авиации в 2024-м. За полгода Силы обороны уничтожили более 30 российских самолетов. Больше всего среди них – истребителей Су-25 и бомбардировщиков Су-34: девять и 13 сбитых бортов соответственно. Но есть и другие, включая дефицитные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50: таких уничтожено две единицы.