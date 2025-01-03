Силы обороны отминусовали 1080 российских захватчиков и 14 ББМ за сутки – Генштаб

Украинские воины накануне, 2 января, уменьшили численность российской оккупационной армии на 1080 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе превысили 793 тысяч человек.

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Также уничтожены более ста единиц военной техники и вооружений. Актуальные данные о потерях врага за сутки и за время полномасштабного вторжения обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Уничтожены также 109 единиц военной техники и вооружений российской армии.

В частности, недосчитались захватчики одного танка (всего их уничтожено уже 9677), 14 боевых бронированных машин (20770), трех артиллерийских систем (21555) и одной РСЗО (1257).

Кроме того, обезврежено 49 БпЛА оперативно-тактического уровня (21249) и 41 единицу автомобильной техники (32770).

Не изменилось по сравнению с прошлой сводкой общее количество уничтоженных вражеских средств ПВО (1 032), самолетов (369), вертолетов (330), крылатых ракет (3 003), кораблей / катеров (28), подводных лодок (1) и специальной техники ( 3675).

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ снова успешно ударили по Курщине. Под удар попало место дислокации севастопольской 810-й бригады морской пехоты ВМФ РФ в деревне Ивановское. Из-за этого российские пропагандисты впали в истерику, жаловались, что российских морпехов "методически выбивают, и даже не на поле боя", а также принялись искать в подразделении "крота".

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