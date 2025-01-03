ВСУ успешно ударили по Курщине: в России пожаловались, что их пехоту 'методически выбивают'

Российские Z-пропагандисты заныли из-за успешной атаки Сил обороны Украины по месту дислокации севастопольской 810-й бригады морской пехоты ВМФ РФ в селе Ивановское на Курщине. Один из "военкоров" заподозрил, что в этом подразделении "завелся крот".

Видео дня

Внимание на реакцию россиян обратил Telegram-канал "Крымский ветер". Его авторы показали пост пропагандиста, в котором тот возмущался: мол, морпехов "методично выбивают, и даже не на поле боя".

Примечательно: пропагандист заверяет, что обстрел тыла в этот раз произошел не во время построения оккупантов для награждения. А во время "обычного момента войны".

"Такое впечатление, что действительно в 810-й завелся крот", – сделал вывод фанат Кремля.

Напомним: 2 января украинские воины атаковали ракетами место дислокации российской оккупационной армии в Ивановском. Военнослужащие вражеской 810-й бригады понесли значительные потери.

Как писал OBOZ.UA:

– 30 декабря в городе Льгов Курской области РФ Силы обороны Украины поразили пункт управления 810-й отдельной бригады морской пехоты ВМФ России. Враг разместил его в заброшенном доме.

– 31 декабря в Смоленской области России после ночной атаки беспилотников вспыхнул пожар на нефтебазе в городе Ярцево. Там загорелись два резервуара с бензином и дизельным топливом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!