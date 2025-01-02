Удар был удачным: на Курщине атаковано место дислокации российских войск. Видео

Военные Вооруженных сил Украины, 2 января, атаковали место дислокации российской оккупационной армии в с. Ивановское Курской области. В результате удара значительные потери понесли оккупанты из 810 бригады РФ.

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Об этом в Telegram заявили руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко и украинский журналист Денис Казанский. Позже временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн подтвердил, что ВСУ нанесли ракетный удар по военным РФ.

"Есть удачный удар. Значительные потери в 810 бригаде РФ вследствие этого", – написал руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

Российский в.о. губернатора утверждает, что "пострадали только гражданские объекты и жертв нет".

"ВСУ нанесли ракетный удар по селу Ивановское Курской области, пока никто из жителей в медучреждения не обратился, сообщил и. о. губернатора. Пострадали исключительно гражданские объекты", – пишут росСМИ.

Впоследствии в Генеральном штабе ВСУ подтвердили удар ВСУ по командному пункту оккупационной армии РФ в населенном пункте Марьино Курской области.

"Были приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать угрозы для жизни местного гражданского населения. Данные огневые поражения, в первую очередь, наносятся, чтобы ослабить способность и желание российской федерации совершать террористические акты против украинского гражданского населения", – говорится в сообщении.

Напомним, 30 декабря в городе Льгов Курской области РФ Силы обороны Украины поразили пункт управления 810-й отдельной бригады морской пехоты ВМФ России. Враг разместил его в заброшенном доме. В Главном управлении коммуникаций ВС Украины предупредили, что наши Силы обороны могут нанести поражение в любом месте и в любое время для защиты украинского народа от российской агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 декабря в Смоленской области РФ после ночной атаки беспилотников вспыхнул пожар на нефтебазе в городе Ярцево. Власти края подтвердили ЧП, но утверждают, что к нему привели якобы обломки сбитого БПЛА.

По словам чиновников, атака на объект горюче-энергетического комплекса якобы привела лишь к разливу топлива и возгоранию горюче-смазочных материалов.

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