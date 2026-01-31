Силы обороны отминусовали еще 880 российских оккупантов за сутки – Генштаб

Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 880 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 239 тыс. 590 человек.

Ликвидированы также сотни единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

В утренней сводке от 31 января в Генштабе рассказали, что накануне украинские воины также ликвидировали пять танков (11 619), восемь боевых бронированных машин (23 977), 20 артиллерийских систем (36 768), одну РСЗО (1 632), одно средство ПВО (1 290), 694 БпЛА оперативно-тактического уровня (119 928).

Также уничтожено 58 единиц автомобильной техники и автоцистерн (76 377).

За сутки Россия потеряла 787 единиц вооружений и техники, включая дроны.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла также 435 самолетов, 347 вертолетов, 4 205 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, две подводные лодки и 4 054 единицы спецтехники.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по оценкам Bloomberg, большие потери РФ в войне могут изменить ход переговоров. Динамика роста потерь может усложнить для Кремля пополнение армии без объявления новой мобилизации – чего в Москве очень не хотят делать.

Европейские оценки указывают, что соотношение между убитыми и ранеными на поле боя изменилось в пользу именно погибших, оно уже приблизилось к уровню, который Россия способна компенсировать за счет добровольного набора.

В целом сейчас враг теряет около 35 тыс. оккупантов в месяц. К лету, по словам министра обороны Украины Михаила Федорова, Силы обороны планируют увеличить этот показатель до 50 тыс.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!