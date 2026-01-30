Большие потери РФ в войне могут изменить ход переговоров - Bloomberg

В войне против Украины в последние недели резко возросло количество погибших российских военных. По оценкам европейских правительств, эта динамика может усложнить для Кремля пополнение армии без объявления новой мобилизации. Речь идет о периоде накануне возобновления переговоров при посредничестве США и других стран.

Об этом говорится в материале агентства Bloomberg со ссылкой на оценки европейских правительств и источники, знакомые с ходом анализа потерь. Издание отмечает, что новые данные усложняют картину, которую пытается продвигать Москва о якобы неизбежной победе. В материале также приведена прямая речь украинского министра обороны, который отметил, что декабрьские цифры подтверждены видеофиксацией.

Такие оценки основываются на данных разведок и заявлениях украинской стороны. Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что в декабре ВСУ уничтожили около 35 тысяч российских военных. По его словам, целью является увеличение этого показателя до 50 тысяч к лету.

Растущее давление на Кремль

Европейские оценки указывают, что соотношение между убитыми и ранеными на поле боя изменилось в пользу именно погибших. Это связывают с более эффективным применением украинских дронов. По словам нескольких собеседников Bloomberg, количество погибших уже приблизилось к уровню, который Россия способна компенсировать за счет добровольного набора.

Один из европейских чиновников отметил, что такая тенденция может быстро изменить расчеты Кремля. Без новой волны мобилизации удерживать нынешнюю численность войск становится все сложнее. Но все это происходит на фоне очевидной непопулярности такого шага внутри России.

Издание напоминает, что Владимир Путин избегает повторения мобилизации образца сентября 2022 года. Тогда было призвано около 300 тысяч резервистов, что повлекло массовый выезд мужчин из страны и резкий рост общественного недовольства войной. И хотя потери растут, Кремль до сих пор пытается обходиться контрактной армией и финансовыми стимулами.

Переговорный фон меняется

Европейские оценки, о которых пишет Bloomberg, усложняют нарратив Москвы о преимуществе на поле боя. Этот тезис время от времени публично повторяли и отдельные западные политики, в частности президент США Дональд Трамп. Однако рост потерь, по словам собеседников агентства, может ослабить позиции Путина за столом переговоров уже в ближайшие месяцы.

В центре переговоров, которые продолжаются при посредничестве США, оказался вопрос территорий. Россия настаивает на том, чтобы Украина уступила весь Донбасс, включая районы Донецкой и Луганской областей, которые российская армия так и не смогла захватить за четыре года войны. Президент Украины Владимир Зеленский публично отверг такую возможность.

В то же время украинская сторона подчеркивает важность гарантий безопасности. Зеленский заявлял, что поддерживает идею американских гарантий, которые должны сделать невозможным новое нападение России после потенциального прекращения огня. На этом фоне дипломатические контакты продолжаются, хотя прогресс остается ограниченным.

Переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах, включая очередную очную очную встречу российских и украинских переговорщиков, должны возобновиться уже в ближайшие выходные. Ожидается, что ключевыми темами останутся линия фронта и условия безопасности после возможного перемирия.

Фронт и технологии

Несмотря на массированные ракетные и беспилотные удары по украинской энергетической инфраструктуре, российские войска достигли лишь ограниченных успехов на земле. Зимой значительные территории Украины оставались без электричества и отопления, однако это не привело к стратегическому перелому на фронте.

В течение последних месяцев линия соприкосновения протяженностью около 1000 километров остается относительно стабильной. Крупные прорывы отсутствуют, а боевые действия в основном носят тактический характер. Российские подразделения пытались закрепиться вблизи Славянска на севере Донецкой области, но украинская сторона сообщала об определенных продвижениях возле Покровска.

Об этом говорится в оценках американского Института изучения войны в Вашингтоне. Аналитики отмечают, что ни одна из сторон пока не смогла достичь решающего преимущества, несмотря на интенсивность боев и значительные потери личного состава.

Дроны и потери

Россия пытается компенсировать потери, предлагая большие подписные бонусы и высокие зарплаты контрактникам. В Кремле заявляют, что такая система позволяет выполнять годовые планы по набору. В то же время европейские оценки ставят это утверждение под сомнение, учитывая масштабы погибших.

Отдельную роль в изменении ситуации на поле боя играют беспилотники. Именно развитие дроновых технологий, по данным западных разведок, существенно повлияло на рост летальности. Украинские военные получили возможность фиксировать и подтверждать каждый случай поражения, что повысило доверие к подсчетам потерь противника.

Михаил Федоров назвал показатель в 50 тысяч убитых российских военных стратегической целью. Он отметил, что декабрьские данные подтверждены видеозаписями. По его словам, достижение такого уровня потерь может иметь ощутимые последствия для действий противника.

Аналитик Фонда Карнеги Майкл Кофман также обратил внимание на изменение соотношения потерь. Он отметил, что количество убитых в бою российских военных в течение прошлого года существенно возросло. По его оценке, соотношение между погибшими и тяжело ранеными приблизилось к одному к одному.

О важности дронов говорится и в отчете служб безопасности Латвии, обнародованном на этой неделе. В документе указано, что в обеих армиях беспилотники различных типов ответственны за 70–80 процентов убитых и раненых. В отчете подчеркивается, что массовое применение дронов позволяет вести разведку, корректировать артиллерийский огонь и наносить удары по живой силе и технике.

