Минус 870 оккупантов, четыре танка и РСЗО за сутки: в Генштабе обновили данные по потерям РФ

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 870 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 115 тыс. 250 человек.

Ликвидирована также вражеская техника и вооружения. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии накануне, 4 октября, украинские воины ликвидировали четыре российских танка (всего уничтожено 11 230), одну боевую бронированную машину (23 299), 18 артиллерийских систем (33 446) и одну РСЗО (1 516).

Уничтожено также 320 БпЛА оперативно-тактического уровня (66 863) и 35 единиц автомобильной техники и автоцистерн (63 433).

За время полномасштабного вторжения в Украину Россия также потеряла уже 1222 средства ПВО, 427 самолетов, 346 вертолетов, 3 803 крылатых ракет, 28 кораблей, подводную лодку и 3 971 единиц спецтехники.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявил, что Силы обороны стабилизировали ситуацию в Ямполе Донецкой области. Он добавил, что для выявления противника и уничтожения остатков диверсионных групп армии РФ будут проведены ударно-поисковые действия.

