ВСУ отминусовали еще 1040 оккупантов, семь танков и более полусотни артсистем армии России – Генштаб

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1040 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 61 тыс. 350 человек.

Ликвидированы также 430 единиц вражеской техники и вооружений. Обновленные данные о потерях РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии накануне украинские воины уничтожили семь российских танков (всего уничтожено 11 083), семь боевых бронированных машин (23 102), 52 артиллерийские системы (31 232).

Потерял враг также 238 БПЛА оперативно-тактического уровня (50 168) и 126 единиц автомобильной техники и автоцистерн (57 731).

Также за время полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине в целом 1 456 РСЗО, 1 203 средств ПВО, 421 самолет, 340 вертолетов, 28 кораблей, одну подводную лодку и 3 936 единиц спецтехники.

Отчитываются в Генштабе также о 3 555 уничтоженных российских крылатых ракет.

Как писал ранее OBOZ.UA, накануне стало известно, что дроны атаковали российское Суровикино. Под ударом оказалась железная дорога. На месте прилета возник пожар.

Также сообщалось, что в сети появились спутниковые снимки последствий атаки ВСУ по базе запуска "шахедов" в Приморско-Ахтарске.

