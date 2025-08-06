Удар ВСУ по базе запуска 'шахедов' в Приморско-Ахтарске: появились спутниковые снимки последствий атаки. Фото

В начале августа украинские беспилотники атаковали аэродром в Приморско-Ахтарске Краснодарского края, откуда россияне запускают "шахеды" по Украине. Теперь появились новые спутниковые фото результатов удара по базе оккупантов.

Об этом сообщило "Радио Свобода". Издание также обнародовало спутниковый снимок.

Новое фото вражеского аэродрома показывает еще больше следов пожара, который возник после украинского удара 2 августа.

Эти следы достаточно легко отличить от теней облаков по цвету и форме.

Ранее спутники NASA зафиксировали воз горание в районе военного аэродрома.

Интересно, чтороссияне не комментировали результаты удара по базе запуска "Шахедов". Глава Приморско-Ахтарского округа заявлял, что ночью 2 августа работала ПВО. А в российском минобороны ограничились традиционным утренним сообщением в стиле "все сбито".

Отметим, что "Приморско-Ахтарск" – военный аэродром в Краснодарском крае, на северо-восточной окраине города. Он расположен примерно в 230 км от линии боевого соприкосновения.

На этом аэродроме дислоцируется 960 штурмовой авиаполк государства-агрессора. На вооружении полка есть штурмовики Су-25, Су-25УБ и Су-25СМ3

С 2023 года территория аэродрома используется для запуска дронов-камикадзе для атак по украинским регионам. Также "Приморско-Ахтарск" используют для обслуживания авиации, которая участвует в атаках на Запорожском и Херсонском направлениях.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 2 августа СБУ устроила дроновую атаку на военные объекты РФ в тылу врага. Под ударами беспилотников оказались аэродром хранения "Шахедов" в Приморско-Ахтарске и военный завод "Электроприбор". Обе цели успешно поражены.

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