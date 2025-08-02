Поражено место хранения и запуска 'Шахедов': в СБУ подтвердили атаку на аэродром в Приморско-Ахтарске

Служба безопасности Украины ночью устроила дроновую атаку на военные объекты РФ в тылу врага. Под ударами беспилотников оказались аэродром хранения "Шахедов" в Приморско-Ахтарске и военный завод "Электроприбор".

Обе цели успешно поражены. Об этом сообщили в СБУ.

Что известно

В СБУ подтвердили поражение аэродрома в Приморско-Ахтарске, откуда Россия практически каждую ночь запускает "Шахеды" по Украине.

"Этой ночью дроны СБУ продолжили работать по российским военным объектам во вражеском тылу. Первой целью дальнобойных БпЛА стал военный аэродром "Приморско-Ахтарск" (Краснодарский край). Здесь были поражены места хранения и запуска "Шахедов", которые атакуют Украину. После прилетов дронов СБУ в районе аэродрома возник пожар", – говорится в сообщении.

Тепловые аномалии на территории военного объекта на окраине Приморско-Ахтарска ранее фиксировали и спутники: они обозначены на карте пожаров NASA FIRMS.

Кроме того, дроны Службы безопасности наведались на завод "Электроприбор" в российской Пензе.

"Здесь изготавливают оборудование для цифровых сетей в военных системах управления, приборы для авиации, бронетехники, кораблей и космических аппаратов. Дроны СБУ успешно поразили объект, в районе взрывов наблюдается задымление", – заявили в Службе.

Там также заверили, что СБУ и в дальнейшем будет активно работать над ослаблением военного и экономического потенциала страны-агрессора.

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