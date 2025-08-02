В Приморско-Ахтарске после ночной атаки пожар в районе аэродрома: оттуда запускают БПЛА по Украине

Ночью 2 августа под атакой дронов оказался Краснодарский край России. В минобороны РФ утром заявили об "уничтожении" над регионом 31 беспилотника.

Тем временем спутники NASA зафиксировали пожар в районе аэродрома Приморско-Ахтарск, откуда россияне запускают по Украине "Шахеды". Об этом сообщило оппозиционное росийское издание ASTRA и украинские Telegram-каналы, специализирующиеся на OSINT.

Что известно

Утром 2 августа спутники NASA зафиксировали сигнатуру пожара на аэродроме Приморско-Ахтарск. Он расположен примерно в 230 км от линии боевого столкновения.

"Местные жители в соцсетях сообщают о звуках взрывов и стрельбы, которые слышали в течение ночи", – добавляет ASTRA.

Официальных заявлений об атаке местные власти не делали. А в российском минобороны ограничились традиционным утренним сообщением в стиле "все сбито": там заявили об "уничтожении" над Краснодарским краем 31 беспилотника.

Аэродром совместного базирования "Приморско-Ахтарск", уточняет ASTRA, расположен на северо-восточной окраине одноименного города. На аэродроме дислоцирован 960-й гвардейский штурмовой авиационный полк в/ч 75387, входящий в состав 1-й гвардейской смешанной авиадивизии 4-й гвардейской армии ВВС и ПВО. На вооружении полка состоят штурмовики Су-25, Су-25УБ и Су-25СМ3.

В то же время, в Силах обороны Украины не единожды заявляли, что аэродром используется для хранения, подготовки и запуска БПЛА типа "Шахед" по территории Украины. Он упоминается почти в каждой сводке Воздушных сил ВСУ о ночных атаках врага.

Кроме того, аэродром используется оккупантами для обслуживания авиации, принимающей участие в атаках на Запорожском и Херсонском направлениях.

Что предшествовало

Ночью и под утро 2 августа дроны атаковали сразу несколько регионов РФ, а также Крым.

В частности, в Рязани, согласно сообщениям, под атакой оказался НПЗ, взрывы раздавались также в районе авиабазы "Дягилево".

В Липецке также сообщалось об атаке на военный аэродром.

В Самарской области поражен Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. А в российской Пензе под удар попал важный для российской "оборонки" завод "Электроприбор".

Есть последствия ночной атаки и в других российских регионах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!