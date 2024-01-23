Силы обороны ликвидировали 960 захватчиков, 51 артсистему и 59 ББМ врага
Украинские воины накануне, 22 января, ликвидировали 960 российских окупантов. Уничтожены также десятки единиц вражеской техники и вооружений.
Обновленные данные по потерям врага в войне опубликовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Новость дополняется.
Напомним, ранее в Oryx констатировали, что подтвержденные потери армии РФ под Авдеевкой – более чем в десять раз больше потерь ВСУ.
По словам аналитика группы Oryx Naalsio, соотношение потерь российских окупантов и украинских военных "сумасшедшее и свидетельствуют о всей несостоятельности военного руководства РФ".
Так, с начала российского наступления на город подтвержденные потери армии РФ составили 531 единицу военной техники, Силы обороны потеряли 43 единицы.
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