Силы обороны ликвидировали 960 захватчиков, 51 артсистему и 59 ББМ врага

Украинские воины накануне, 22 января, ликвидировали 960 российских окупантов. Уничтожены также десятки единиц вражеской техники и вооружений.

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Обновленные данные по потерям врага в войне опубликовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Напомним, ранее в Oryx констатировали, что подтвержденные потери армии РФ под Авдеевкой – более чем в десять раз больше потерь ВСУ.

По словам аналитика группы Oryx Naalsio, соотношение потерь российских окупантов и украинских военных "сумасшедшее и свидетельствуют о всей несостоятельности военного руководства РФ".

Так, с начала российского наступления на город подтвержденные потери армии РФ составили 531 единицу военной техники, Силы обороны потеряли 43 единицы.