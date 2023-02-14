Потери России в войне против Украины превысили 139 тыс. человек: за сутки ликвидировано 740 оккупантов

Оккупационная армия РФ на войне против Украины за предыдущие сутки (13 февраля) потеряла еще 740 захватчиков. Общее количество ликвидированных оккупантов достигло 139 080.

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Об этом утром во вторник, 14 февраля, сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины. Согласно статистике, опубликованной ведомством, Силы обороны снова провели успешную контрбатарейную борьбу и уменьшили количество вражеской артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Согласно последним данным, с 24.02.22 по 14.02.23 страна-агрессор ориентировочно потеряла:

– личного состава – 139 080 (+740 за минувшие сутки);

– танков ‒ 3 286 (+3);

– боевых бронированных машин ‒ 6 500 (+8);

– артиллерийских систем – 2299 (+9);

– РСЗО – 466 (+1);

– средств ПВО – 234 (+0);

– самолетов – 298 (+2);

– вертолетов – 286 (+0);

– БПЛА оперативно-тактического уровня – 2011 (+4);

– крылатых ракет – 857 (+0);

– кораблей / катеров – 18 (+0);

– автомобильной техники и автоцистерн – 5 155 (+5);

– специальной техники – 218 (+1).

Как писал OBOZREVATEL:

– ГШ ВСУ утром 14 февраля также сообщил, что украинские войска принимают дополнительные меры по усилению обороны. Оккупанты сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

– Подробнее о ситуации на фронте можно прочесть в свежей сводке Генерального штаба по ссылке.

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