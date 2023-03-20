"Зачистка" удалась: воины ССО "отправили в ад" группу оккупантов на Донетчине. Видео

Украинские защитники из Сил специальных операций ВСУ показали видео, снятое дронами перед ударами по вражеской живой силе в Донецкой области. Группа оккупантов была ликвидирована.

Видео дня

Эффектные кадры 20 марта обнародовал Telegram-канал ССО ВС Украины. В ролике видно, как наши воины запускали беспилотники, наблюдали за российскими военнослужащими и стреляли по окопам врага (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Пресс-служба ССО написала, что защитники Украины "отправили в ад очередную партию оккупантов".

"Вражеские огневые средства, такие как ПЗРК "Игла", два вида ПТУРов ("Корнет" и "Фагот"), дрон-пушки и СПГ, не спасли их от уничтожения", – отмечается в сообщении.

В кадр попали и оккупанты, которые заметили что-то неладное только в последний момент.

"Наши воины продолжают зачищать украинскую землю от нечисти. Делаем все ради Победы и даже больше!" – подчеркнули в ССО Вооруженных сил Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– За 19 марта Силы обороны ликвидировали около 700 оккупантов. На 390-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ уже достигают 165 610 военнослужащих

– Сколько вражеской военной техники уничтожили наши защитники, можно узнать в статистике Генерального штаба ВСУ по ссылке.

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