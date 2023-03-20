ВСУ ликвидировали 700 оккупантов и уничтожили еще девять артсистем врага: данные Генштаба

Защитники Украины в течение 19 марта ликвидировали около 700 оккупантов. Благодаря действиям наших воинов запас техники врага поредел еще на несколько единиц бронемашин, танков и средств ПВО.

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На 390-е сутки войны потери личного состава армии РФ уже достигают 165 610 военнослужащих – от солдат до офицеров. Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

Кроме живой силы оккупационного войска, накануне бойцы Сил обороны сожгли 16 боевых бронированных машин (всего 6869), девять артиллерийских систем (2577) и пять вражеских танков (3537).

Во время боев было уничтожено восемь единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 5416), три – специальной техники (265), два средства ПВО (270). Также в небе воины ВСУ сбили один российский БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 2160).

Всего с начала полномасштабного вторжения ВС РФ украинские защитники отминусировали 907 вражеских крылатых ракет, 507 РСЗО, 305 самолетов, 290 вертолетов, 18 кораблей/катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшую неделю Вооруженные силы Украины уничтожили пять складов с боеприпасами и пять баз оккупантов. Такие потери ВС РФ понесли в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

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