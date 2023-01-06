Потери РФ в войне против Украины превысили 110 тыс. человек: за сутки ликвидировано 530 захватчиков
Украинские воины еще на шаг приблизили победу Украины, сократив численность вражеского войска. За сутки 5 января они ликвидировали 530 российских захватчиков.
К утру 6 января 2023 года общие безвозвратные боевые потери России в живой силе достигли 110 250 солдат РФ. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Кроме живой силы, враг накануне потерял:
– танков‒ 3064 (+23)
– боевых бронированных машин ‒ 6124 (+16)
– артиллерийских систем – 2059 (+8)
– РСЗО – 431 (+5)
– средств ПВО ‒ 215
– самолетов – 285 (+1)
– вертолетов – 272 (+1)
– БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844
– крылатых ракет ‒ 723
– кораблей /катеров ‒ 16
– автомобильной техники и автоцистерн – 4797 (+38)
– специальной техники – 182.
Новость дополняется.
Напомним, накануне вечером в Генштабе сообщили, что ВСУ "приземлили" самолет Су-25 и вертолет Ми-8 оккупантов. Между тем, в РФ пытаются остановить выезд мужчин перед новой волной мобилизации.
В то же время утром 5 января сообщалось, что украинские воины ликвидировали за сутки 810 оккупантов. Общие безвозвратные потери оккупационной армии в войне против Украины достигли 109 720 захватчиков.
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