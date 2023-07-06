Потери России в восемь раз больше, чем у ВСУ, – представитель Украины в ОБСЕ

Оккупационные войска России несут на войне против Украины огромные потери. По состоянию на сейчас известно, что потери страны-агрессора могут быть как минимум в восемь раз больше, чем Украины.

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Об этом сказала заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Наталья Костенко во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности ОБСЕ 5 июля. Она отметила, что цель РФ – захватить как можно больше территорий и удержать их любой ценой, передает "Укринформ".

Оккупанты не обращают внимания ни на собственные потери, ни на жертвы среди мирного населения.

"Об этом четко свидетельствуют потери российской армии, которые, по данным министерства обороны Украины, по меньшей мере, в восемь раз превышают наши", – сказала она.

Костенко напомнила, что с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла более 230 тысяч своих оккупантов.

При этом Силы обороны Украины продолжают контрнаступление на нескольких направлениях на фронте с целью восстановить территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Будучи едиными в своем стремлении достичь этой цели, наши войска постепенно продвигаются вперед на востоке и юге, заставляя врага отступать. В результате украинских контрнаступательных действий в течение прошлой недели Силы обороны Украины продолжили успешно освобождать территории на Бахмутском направлении, а также на Мелитопольском и Бердянском направлениях", – напомнила представитель Украины в ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вооруженных силах Великобритании заявили, что армия России во время войны в Украине потеряла почти половину своей боеспособности. Так, только потери танков составили около 2500 единиц.