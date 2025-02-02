Потери российских оккупационных войск в Украине за месяц: "отминусовать" помогают свои

В январе 2025 года российские оккупационные войска традиционно несли тяжелейшие потери по ряду категорий. Они обусловлены системными проблемами как в обеспечении, комплектации, так и в управлении войсками.

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Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Потери личного состава

В январе 2025 года российские оккупационные войска установили хоть и не абсолютный рекорд потерь личного состава, но, по крайней мере, "достигли" второго показателя за весь период полномасштабного вторжения в Украину – 48 240.

Эта категория неизменно остается не просто высокой, а регулярно ставит рекорды. И это будет стабильным явлением и в 2025 году.

Напомню, что потери РОВ в 2022 году составили 92 920 человек личного состава, в 2023-м – 253 290, а в 2024 году – колоссальные 430 790!

Потери танков

В декабре российские оккупанты потеряли 230 танков.

На протяжении последних нескольких месяцев мы наблюдали за тем, как среднестатистический показатель потерь основных боевых танков у РОВ снизился до 250-300 в месяц. В некоторые месяцы он и вовсе не превышал 200 ОБТ.

Командование РОВ продолжает придерживаться политики жесткой экономии танков, ресурс которых на складах и в центрах хранения сокращается, а потому не думаю, что мы когда-нибудь снова увидим рекордные потери в этой категории на уровне 450-500 единиц.

Потери боевых бронированных машин

В январе российские оккупанты потеряли 610 ББМ. Это хоть и не абсолютный рекорд, но в условиях системного кризиса в производстве и восстановлении боевых бронированных машин все равно довольно высокий показатель.

Напомню, что ББМ активно применялись в период катализации наступления РОВ на Покровско-Кураховском направлении с абсолютным рекордом потерь – 923 в октябре 2024 года. Российское командование пыталось максимально форсировать события с захватом украинских территорий до инаугурации Дональда Трампа. Результатом этих действий стал рост потерь, но никак не достижение поставленных целей.

Потери ствольной артиллерии

В январе 2025 года потери ствольной артиллерии у РОВ составили 961 единицу.

Не рекордный показатель, но выше прошлогодних за декабрь и ноябрь. Обусловлено это, как ни странно, потерями техники у РОВ (что вынуждает артиллерию оказывать больше огневой поддержки наступающей пехоте), а также погодными условиями, не дающими возможность наводить огонь на максимальном удалении от линии боестолкновения посредством дронов и вынуждающих подтягивать артсистемы ближе к линии фронта.

Потери РСЗО

В течение января российские оккупационные войска потеряли 10 реактивных систем залпового огня.

Не думаю, что в ближайшее время из-за острейшего кризиса у российских оккупантов с РСЗО мы увидим в этой категории большие цифры. Разве что только если в зону боевых действий загонят северокорейские образцы для компенсации непоправимых и не восполнимых собственным производством и восстановлением потерь.

Потери ПВО

В январе 2025 года противовоздушная оборона российских оккупантов потеряла 18 комплексов.

Среднестатистический показатель потерь ПВО противника, обусловленных кризисом восполнения и компенсации потерь. Категория ПВО относится к критическим у РОВ по степени восполнимости.

Потери автотранспорта

Абсолютный рекорд потерь автомобильного транспорта – 2954. С другой стороны, а что в этом странного?

Кризис в пополнении у РОВ танков, ББМ и бронеавтомобилей привел к тому, что для штурмов крайне активно используется гражданский транспорт. Штурмами на УАЗ, ВАЗ 2121 "Ниве", "Жигулях" и прочих гражданских авто уже никого не удивишь. Это все и проводит к стабильному росту потерь личного состава и этой категории.

На протяжении 2025 года рост этих показателей будет неизменно стабильным ввиду неизбежности усугубления кризиса в категориях дефицитной техники.

Потери спецтехники

В январе РОВ потеряли 55 единиц спецтехники. Стабильность.

Выводы

Потери российских оккупационных войск в первом месяце 2025 года не удивили – они были вполне ожидаемыми. Командование РОВ продолжает активные наступательные действия, стремясь компенсировать дефицит специализированной военной техники гражданским транспортом и личным составом. Вместо танков и ББМ в штурмы отправляется больше пехоты на легковых автомобилях.

В свою очередь интенсивность боевых действий в ближайшее время может постепенно пойти на спад, но вряд ли это кардинально скажется на показателях потерь в таких категориях, как личный состав и автотранспорт.

Демилитаризация и денацификация армии России проходит строго по плану.