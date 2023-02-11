Блог | Александр Коваленко: Потери российских танков: что осталось

Отвечаю на вопросы о потерях россиянами в Украине танков и понимаю, что предельно важно уточнить ряд принципиальных моментов.

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Как известно, активисты Oryx отметили юбилей- 1700 задокументированных фактов уничтожения, повреждения и затрофея танков РОВ.

При этом у многих возникает вполне закономерный диссонанс от данных Генштаба ВСУ, согласно которым уже уничтожено 3 258 российских танков.

Неужели Генштаб ВСУ врёт?

Нет. Не врёт. Просто следует понимать как формируется база данных Oryx, а как ведётся отчётность Генштаба ВСУ.

Вот и разберёмся.

Oryx формируют свою базу данных используя исключительно визуально подтверждённые потери, то есть — фото и видео фактаж. Причём, сами же Oryx неоднократно заявляли, что у них есть "сотни" (200? 500? 2000?) материалов, технику на которых им сложно идентифицировать.

Генштаб ВСУ же ведёт учёт не только задокументированных фактов уничтожения техники РОВ, но и использует разведывательную информацию и доклады подразделений об уничтожении вражеской техники, не всегда имеющие возможности заснять поджаренный танк или ББМ.

Кроме того, на временно оккупированных территориях находится множество ржавеющей, уничтоженной техники РОВ, которую сфотографировать сложно, не так ли. Когда освобождались северный плацдарм, Харьковская область, правобережная Херсонщина — Oryx кипел.

А всё потому, что база Oryx в те дни пополнялась не только фото свеже-уничтоженной техники, но и той, которая ржавела уже по несколько месяцев.

Кроме того, в приграничных с Украиной российских областях разрослись и появились новые, многочисленные кладбища техники.

Согласно спутниковым снимкам у границ с Украиной свалки с вывезенной, не подлежащей восстановлению техникой, исчисляются тысячами единиц. И все они есть на спутниковых снимках, но в базу Oryx никогда не попадут, потому как она формируется по совершенно другим правилам.

А теперь самое интересное — наш любимый раздел "эта занимательная математика".

По состоянию на 23.02.2022 у российской армии на вооружении находилось до 3300 боеспособных танков. Уже в конце марта 2022 в зоне БД стали появляться первые танки Т-72 без динамической защиты, что говорило о задействовании для компенсации потерь резервного (не парадного) ресурса.

Ближе к маю мы могли наблюдать появление в зоне БД в Украине у россиян на вооружении первые танки Т-62 и даже ПТ-76, что говорило о начале расконсервации абсолютно всех доступных модификаций, что в свою очередь подтверждало у РОВ масштабные потери в танках.

На сегодняшний день в зоне БД у подразделений РОВ до 50%, а порою и более, не комплектация по танкам. С учётом задействования в Украине 110 БТГр РОВ можно говорить о присутствии в зоне БД около 500 танков, вместо штатных более 1200. Это подтверждают и потери танков РОВ за последние месяцы.

Значительное уменьшение танковой компоненты в составе подразделений РОВ привело и к уменьшению их потерь, по сравнению с первой половиной 2022 года. То есть, сейчас РОВ используют дефицитный танковый ресурс опираясь в основном на возможности ВПК по расконсервации.

Из этого следует интересный вопрос, а каков же потенциал российского ВПК по осуществлению расконсервации? Сколько танков в месяц россияне могут снимать с хранения и отправлять в зону боевых действий.

И тут я вам скажут так — точно никто не ответит. Даже сами оккупанты.

Дело в том, что танки в россии на консервации находятся в разных условиях. Кто-то в лучших, кто-то в худших, но в основном в худших. Одним достаточно провести лёгкое ТО, а другие отправить на месяц, а то и больше, на ремонт, порою даже капитальный с элементами каннибализма.

Кроме того, некоторые танки проходят даже модернизацию. Да, к качеству этого процесса тоже много вопросов, особенно после того как стало известно об особенностях модернизации Т-80БВМ, но вопрос же в сроках, а это не день, даже не неделя. Но всё же...

По состоянию на сегодня, согласно данным Генштаба ВСУ, которым выше я уже доказал, не имеет смысла не доверять, уничтожено 3 258 российских танков. При этом, если мы учтём, что пополнение консервированной техникой зоны БД началось с мая, то сам процесс стартовал в апреле.

То есть, 10 месяцев расконсервации и при практически 100% уничтоженном первоначальном потенциале около 500 танков в зоне БД. Таким образом выходит, что среднестатистический потенциал расконсервации в россии составляет 50 танков в месяц?

Нет.

Не забываем о том, что не вся техника отправляется в зону БД в Украину, часть от неё остаётся в россии для пополнения внутренних потребностей, частей и подразделений. Часть проходит более длительный процесс восстановления, а сам потенциал стараются увеличить.

То есть, средний показатель восстановления сейчас может превышать 100 танков в месяц, что вполне компенсирует потери в зоне БД. Но как и всегда, есть нюанс, о котором я вскользь упомянул выше, а именно, об условиях хранения танков в россии. Ведь эти условия позволяют не все машины реанимировать.

На сегодняшний день по россии находятся на хранении, в более менее приемлемом состоянии, подлежащие восстановлению, немногим более 2 тысяч танков. Кажется, что это много, но это потенциал восстановления на ближайшие 2 года и переломного фактора в зоне БД он уже иметь не будет.

Но интересно вот что. Сейчас РОВ несут в Украине средневзвешенные потери, которые впритык восполняются нынешним уровнем расконсервации. Но стоит повысится интенсивности боевых действий и... потенциал компенсации потерь себя исчерпывает.

Ну, вы поняли.