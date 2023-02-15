Потери в некоторых подразделениях ''вагнеровцев'' составляют 80%: в Минобороны рассказали о настроениях во ''второй армии мира''

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о настроениях в рядах российских оккупантов. Захватчиков бросают в бой почти неподготовленными, из-за чего войска РФ несут значительные потери.

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В частности, в некоторых отрядах ЧВК "Вагнер" и 2-го армейского корпуса армии России они составляют до 80% личного состава. Об этом Маляр написала в своем Telegram-канале.

Больше всего живой силы теряют те подразделения, которые командование РФ бросает на штурмы позиций Сил обороны Украины. При этом россияне далеко не всегда эвакуируют своих погибших и раненых с поля боя.

"В результате чего среди личного состава российских оккупационных войск на временно оккупированной территории Украины отмечается существенное снижение уровня доверия к решениям командования насчет ведения боевых действий", – говорится в сообщении.

Военные "второй армии мира" начинают понимать, что их командиры оценивают обстановку на поле боя неадекватно. Свидетельством этого является то, что командование войск РФ активно применяет "отряды смертников". Так называют подразделения, которые состоят из "мобиков", которые прошли недостаточную подготовку, из-за чего теперь ежедневно несут большие боевые и санитарные потери.

"В частности, только один начальный центр на территории Ростовской области еженедельно отправляет около 500 наспех обученных мобилизованных, большинство из которых проходят ускоренный курс подготовки от 14 до 21 суток", – рассказала Маляр.

Попадая в свои подразделения, не все мобилизованные хотят быть пушечным мясом. Чтобы не идти в бой, не имея достаточной подготовки, они намеренно повреждают боевую технику. Преимущественно ломают двигатели, после чего машины с полным боекомплектом отправляются на ремонтные базы.

В целом, по словам Маляр, на восточных рубежах нашей страны продолжается наступление войск РФ, оккупанты круглосуточно совершают попытки штурмов. Украинские военные не дают врагу достичь поставленных целей и наносят захватчикам большие потери.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия начала прибегать к новой тактике в боях за украинский Бахмут. "Вагнеровцев", которые там воюют, заменяют кадровыми военными. При этом продвижение оккупантов на пути в город остановлено.

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