Потери врага выросли почти вдвое: у Зеленского оценили, возможен ли 'перелом' на фронте

На фронте пока не наблюдается предпосылок для кардинального перелома ситуации. В то же время потери российских войск на отдельных направлениях существенно выросли, что не позволяет им достигать значительных успехов.

Несмотря на сложную ситуацию, продвижение врага остается минимальным. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса.

Палиса заявил, что на сегодня ни одна из сторон войны не имеет возможности осуществить перелом в ближайшей перспективе. По его словам, предпосылки для изменений оперативного уровня на линии соприкосновения пока отсутствуют как у Украины, так и у России.

Он отметил, что, несмотря на амбициозные планы российского командования на этот год, реальных ресурсов для их выполнения не наблюдается.

"Да, у них достаточно амбициозные планы на этот год, как и на последующие. Однако сил для фактической реализации этих планов я не вижу", – сказал он.

Отдельно Палиса прокомментировал угрозы России относительно возможного захвата всей Донецкой области в сжатые сроки. По его словам, такие заявления являются частью привычной переговорной тактики, к которой российская сторона прибегает, когда не имеет достаточных успехов на поле боя.

С военной точки зрения, подчеркнул он, в ближайшей перспективе российские войска не смогут выйти на административные границы Донецкой области.

"Исторически россияне всегда прибегают к подобной переговорной тактике в тот момент, когда они сами чувствуют, что не все так хорошо. Если мы берем чисто военную составляющую, то в ближайшей перспективе выйти на админграницы Донецкой области они не смогут", - заверил Палиса.

Он также привел статистику потерь противника, которая свидетельствует о значительном росте цены даже минимального продвижения. Если в 2025 году в среднем российские войска теряли около 120 убитых и раненых на каждый оккупированный квадратный километр украинской территории, то на направлениях основных ударов эта цифра достигала примерно 160 человек.

В то же время в первом квартале 2026 года в пределах Донецкой области этот показатель вырос до 316 убитых и раненых на один квадратный километр. Таким образом, потери фактически увеличились почти вдвое по сравнению с ключевыми направлениями прошлого года.

Кроме того, среднестатистические потери российских войск по всей линии фронта на Донбассе выросли почти втрое. Это свидетельствует о том, что даже незначительные тактические достижения даются противнику чрезвычайно дорогой ценой.

По словам Палисы, продвижение российских войск остается минимальным, а их успехи носят исключительно локальный и символический характер. Оперативных достижений, которые могли бы изменить ситуацию на фронте, пока нет.

"Поэтому они на самом деле оторваны от реальности. В то же время я должен отметить, что, безусловно, на фронте сейчас трудно, нашим ребятам трудно, и я благодарен им за выдержку и за то, что они делают. Все эти перечисленные результаты - это, прежде всего, заслуга наших воинов", – резюмировал он.

